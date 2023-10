Sling World Cup è un gioco di tornei di calcio creato da Rujo Games. Scegli la squadra dei tuoi sogni ed entra nell'azione frenetica del calcio in cui controlli tutti e tre i compagni di squadra. Puoi segnare gol con un semplice tocco del dito o del mouse. In questo gioco sei responsabile sia dell'attacco che della difesa, quindi devi essere veloce per prendere il sopravvento. Ci sono 18 squadre e 7 gironi per raggiungere la finale. Quindi vai avanti e vincili tutti in modo che tutti possano vedere che hai quello che serve per essere il campione! Fai scorrere il dito o il pulsante sinistro del mouse sul giocatore che vuoi controllare e rilascia per sparare. Più lungo sarà il tuo scorrimento, più potenti saranno le tue mosse. Sling World Cup è stato creato da Rujo Games. Gioca al loro altro gioco sportivo su Poki: A Small World Cup

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sling World Cup. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.