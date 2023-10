Soccer Skills Euro Cup è un gioco sportivo creato da Radical Play. Divertiti con un gioco di calcio in 3D dal ritmo frenetico, con partite 11 contro 11. Questa è l'edizione dell'Euro Cup 2021. È molto facile giocare e crea anche dipendenza! Scegli una squadra nazionale di calcio, partecipa al Campionato Europeo e prova a battere tutti i tuoi avversari. Trascina semplicemente il dito o il mouse nella direzione in cui desideri spostarti. Quando lasci andare, calcierai la palla. L'intensità della tua resistenza influenzerà la velocità del tuo giocatore, così come la potenza dei tuoi calci. Sei pronto a vincere la Soccer Skills Euro Cup? Trascina il dito o il mouse nella direzione in cui vuoi muoverti. Quando lasci andare, calcierai la palla. L'intensità della tua resistenza influenzerà la tua velocità e la tua potenza.Soccer Skills Euro Cup è un gioco sportivo creato da Radical Play. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

