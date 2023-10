Soccer Skills World Cup è un gioco di sport in 3D che ti permette di giocare tornei di calcio ricchi di azione mentre sei in movimento. Gioca partite di calcio online realistiche e frenetiche contro il computer o persone reali e guida la tua squadra preferita alla vittoria! Scegli una squadra nazionale di calcio, affronta i gironi dai quarti di finale e semifinali fino al gran finale del campionato! Indipendentemente dal fatto che tu lo chiami calcio o calcio, adorerai questo gioco avvincente. Ti metterà al centro dell'azione e farà emergere le tue migliori abilità. Trascina semplicemente il dito del mouse nella direzione in cui desideri spostarti. Quando lasci andare, calcierai la palla. L'intensità della tua resistenza influenzerà la velocità del tuo giocatore, così come la potenza dei tuoi calci. Soccer Skills World Cup ti consentirà di eseguire rimesse laterali, calci d'angolo, falli e rigori! Sei pronto per diventare la squadra di calcio più famosa del mondo? Trascina il dito del mouse nella direzione in cui vuoi muoverti. Quando lasci andare, calcierai la palla. L'intensità della tua resistenza influenzerà la tua velocità e la tua potenza.Soccer Skills World Cup è un gioco sportivo creato da Radical Play. Gioca agli altri avvincenti giochi sportivi su Poki: Soccer Skills Euro Cup e Soccer Skills Champions LeagueSì, tutti i giochi Soccer Skills hanno una modalità multiplayer che ti consente di giocare partite contro persone reali. Puoi giocare a Soccer Skills World Cup gratuitamente su Poki.Soccer Skills La Coppa del Mondo può essere giocata sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

