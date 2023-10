Football Legends è un gioco sportivo creato da MadPuffers. Scegli la tua squadra e gioca a frenetiche partite di calcio contro i tuoi amici o il computer. Qui sei responsabile sia dell'attacco che della difesa. Salta, calcia, scivola e usa poteri speciali per segnare più gol possibili fino alla fine della partita. Puoi anche iscriverti ai tornei se stai cercando una sfida. Vai avanti e fai pratica finché non dimostrerai di avere quello che serve per vincere il torneo! Muovi - WASD o tasti freccia Spara - L o XSupershot - K o ZFootball Legends è creato da MadPuffers. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Basketball Legends 2020, Basketball Stars, Football Masters, Moto X3M, Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party, Moto X3M Spooky Land e Tennis Masters

