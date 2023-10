Moto X3M è un gioco di corse ciclistiche online. L'obiettivo è correre con la tua moto attraverso livelli con enormi ostacoli mobili che devi saltare o evitare. Puoi lanciarti in aria per diminuire il tuo tempo finale e guadagnare un punteggio perfetto. Scopri quando fermarti o bloccarti e rigenerarti. Prova a completare i livelli nel minor tempo possibile. Moto X3M è stato rilasciato per la prima volta come gioco flash web nel 2016. Successivamente è stato convertito come gioco HTML5 dallo studio di sviluppo giochi Madpuffers. Moto X3M è la prima versione della serie Moto X3M che include Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party e l'ultimo Moto X3M Spooky Land. Questa serie di giochi è anche uno dei giochi più popolari nella nostra categoria Giochi di moto. Ecco come giochi a Moto X3M: Moto X3M ha un totale di 22 livelli diversi con cui giocare. L'ultimo gioco della serie Moto X3M è Moto X3M Spooky Land. Questo gioco è stato rilasciato nell'ottobre 2019. La serie Moto X3M è stata sviluppata da Madpuffers nel 2016. Sono noti anche per altri giochi oltre alla serie Moto X3M. Hanno creato giochi come Football Masters e Basketball Stars. Ad ogni livello puoi ottenere al massimo 3 stelle. Queste stelle sono basate sul tempo. Di seguito troverai i migliori consigli per migliorare il tuo tempo e magari passare da 1 o 2 stelle a 3 stelle. Controlla la tua velocità. A volte è meglio ridurre la velocità per completare il livello più velocemente. Padroneggia i tuoi trucchi e le tue acrobazie. Esegui salti mortali in avanti e all'indietro per ridurre mezzo secondo del tuo tempo. Ogni lancio conta 0,5 secondi e sì, i conti si sommano. Tuttavia, alcuni trucchi potrebbero rallentarti, quindi tieni presente che il tempo bonus non sempre vale la pena. Puoi ricevere una spinta se atterri solo sulla gomma posteriore quando tocchi il suolo. Più verticale è, meglio è, ma troppo verticale potrebbe farti perdere tempo. Quindi, prova a trovare l'angolazione perfetta. A volte una piccola spinta dopo essere rimasto fermo può farti risparmiare tempo. Tieni premuto il pedale dell'acceleratore e frena contemporaneamente (W+S) o (Freccia su + Freccia giù). I momenti perfetti per questi potenziamenti sono quando devi aspettare un secondo prima di poter continuare il livello. Il timer si avvia quando si premono i tasti W, A, D o SU, Giù, Destra. A volte verrai lasciato cadere all'inizio, quindi prova a cronometrare premendo i tasti al momento giusto, in modo che il timer parta più tardi. Gioca sulla mappa almeno un paio di volte. Memorizza dove saltare, abbassare la velocità o andare a tutta velocità. E metti in pratica tutti i suggerimenti e i trucchi menzionati sopra. Alcuni potrebbero richiedere più abilità e tempo di altri. Divertiti a migliorare i tuoi tempi con Moto X3M! Puoi giocare a Moto X3M online gratuitamente su Poki. Poki è il più grande parco giochi online. Ogni mese oltre 30 milioni di giocatori giocano online su Poki. Vuoi scoprire altri fantastici giochi? Dai un'occhiata alla home page di Poki con i nostri giochi più recenti o inizia la tua scoperta sulla nostra pagina dei giochi popolari.

