Sfreccia con la tua moto attraverso montagne ghiacciate in Moto X3M 4: Winter! Questo gioco di moto ti sfida a guidare su ponti fatti di bastoncini di zucchero e altri dolciumi. Guida una motocicletta tra pupazzi di neve e alberi di Natale con Rudolph la renna dal naso rosso e Babbo Natale! Moto X3M Winter è anche chiamato Moto X3M 4: Winter, poiché è la quarta parte di questa fortunata serie di giochi di motori, che include Moto X3M 5 Pool Party e l'ultimo Moto X3M Spooky Land. Raccogli tutte le stelle che puoi guadagnare in ogni livello per potenziare la tua moto e infine acquista la slitta di Babbo Natale per completare i livelli. Moto X3M Winter è stato sviluppato da Madpuffers nel dicembre 2017. Sono i creatori dell'intera serie Moto X3M. Per i migliori consigli e trucchi, dai un'occhiata alla descrizione della pagina del nostro gioco Moto X3M. Qui trovi come aumentare la velocità, ridurre il tempo e altro ancora! Ecco come giochi a Moto X3M Winter:

poki.com

