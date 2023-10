Fai scoppiare le bolle natalizie! In questo festoso gioco arcade aiuterai l'elfo di Babbo Natale a liberare il cielo innevato. Mira a un gruppo di pezzi corrispondenti e fai scoppiare il gruppo per segnare. Ci sono campanellini gialli, alberi di Natale verdi e bastoncini di zucchero viola. Puoi usare una bomba colorata per trasformare un intero gruppo. In Bubble Charms Xmas salirai di livello ogni 500 punti. Lancia una palla di fuoco per distruggere ogni bolla sul tuo cammino. Per eliminare i blocchi di pietra, devi rimuovere tutti i pezzi circostanti!

