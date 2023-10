Backflipper è un gioco di fisica simile a una bambola di pezza in cui dovrai fare capriole all'indietro attraverso grattacieli, case, alberi e altro ancora. Dai creatori che ti hanno portato Flip Master e Flip Diving, gioca al nuovo gioco Backflipper di MotionVolt su Poki per dimostrare che sei il miglior back flipper in città. Con vari ostacoli, assicurati che il tuo tempismo sia perfetto per eseguire tutti i tuoi lanci. Gioca al gioco Backflipper e guadagna monete lungo il percorso per sbloccare personaggi come un pinguino, un presidente, un astronauta e altro ancora, tutti con le loro caratteristiche uniche. In questo gioco di sport potrai effettuare i salti mortali all'indietro più fantastici. Buon lancio! Mouse: fai clic, tieni premuto e muoviti per capovolgere e atterrare. Muovi il mouse a sinistra o a destra per muovere il tuo backflipper mentre esegui il lancio per assicurarti che atterri sul tappeto! - Guadagna monete e sblocca altri flipper con abilità speciali per aiutarti a ottenere ancora più flip! Backflipper è creato da MotionVolt Games con sede a Helsinki, Finlandia. Sono anche i creatori dei successi Flip Diving e Flip Master.

Sito web:poki.com

