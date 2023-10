Run and Gun di Mad Pixel Ltd. è una versione moderna di un classico gioco di tiro a livelli. La tua missione è semplice: sconfiggi i tuoi nemici per raggiungere il grande boss e passare al livello successivo! Assicurati di lavorare sulla tua mira poiché guadagnerai di più per ogni colpo alla testa, permettendoti di raccogliere monete per potenziare la tua armatura e le tue armi. Ma se sbagli, la tua avventura corri e spara potrebbe finire! Gioca a Run and Gun su Poki nel tuo browser per provare questo emozionante gioco arcade sparatutto! Controlli: Mouse/barra spaziatrice: spara Informazioni sul creatore: Run and Gun è stato creato da Mad Pixel Ltd. Sono anche i creatori di Mad GunZ.

Sito web:poki.com

