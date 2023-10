Gun Master 2 è un fantastico simulatore di poligono di tiro ricco di azione di Craneballs Studio. Hai mai desiderato sapere quali parti esiste una pistola? E quali parti puoi aggiornare per migliorare le tue armi in diversi modi? Scopri, personalizza e potenzia le tue armi preferite! Quindi esercitati a sparare nel poligono di tiro con più bersagli mobili. Guadagna più soldi per ampliare la tua collezione di armi e preparati a tutto ciò che ti capita. Dalle pistole ai fucili d'assalto alle mitragliatrici e altro ancora, puoi personalizzare e accessoriare completamente la tua collezione di armi in Gun Master 2. Costruisci l'arsenale definitivo per dimostrare di essere il Gun Master. Controlli: Mouse - Mira e fai clic per sparare Informazioni sul creatore :Gun Master 2 è creato da Craneballs Studio, con sede nella Repubblica Ceca. Sono anche i creatori di Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters e altro ancora!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Gun Master 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.