Cookie Master è un gioco di simulazione in cui progetti e decori vari tipi di biscotti e li vendi ai tuoi clienti. Prova a servire creazioni in linea con i desideri dei clienti e diventerai un importante maestro dei biscotti in pochissimo tempo! Man mano che avanzi nel gioco, avrai accesso a strumenti migliori per personalizzare ancora di più i tuoi dessert. Indossa il cappello da chef e prendi tutti gli utensili da cucina, perché Cookie Master è il modo migliore per creare i biscotti dei tuoi sogni senza rovinare le cucine vere. Divertiti e non dimenticare di mostrare ai tuoi amici le tue fantastiche creazioni! Usa il cursore del mouse per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Cookie Master è stato creato da FOMO Games. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Doctor Hero, Perfect Peel e Screw Factory su Poki!

