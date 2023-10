Tricks è un gioco di corse motociclistiche divertente e colorato di Yello Games in cui non dovrai solo battere i tuoi avversari fino al traguardo, ma anche eseguire il maggior numero di acrobazie mentre lo fai! Gareggia contro altri 5 motociclisti e completa salti e capriole incredibili per un bonus. Raggiungi per primo il traguardo e dimostra di essere il campione dei trucchi! Non perdere i bonus che puoi ottenere dalle combo e dagli atterraggi perfetti. Le sfide quotidiane assicurano inoltre che non ci sia mai una gara noiosa in Tricks on Poki! Barra spaziatrice - Drive/flipTricks è creata da Yello Games. Sono anche i creatori di Slopey, Jet Speed ​​e altro ancora.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tricks. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.