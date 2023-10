Bouncy Basketball è un gioco di basket per due giocatori in cui salti per il campo cercando di segnare! Puoi giocare contro l'NPC o contro un amico. Prova ad afferrare la palla saltando verso di essa e rilascia il tasto per sparare. Puoi anche schiacciare saltando vicino al canestro e rilasciando la palla in tempo. Il gioco ti offre molte opzioni, ad esempio scegliendo la tua squadra preferita e la possibilità di giocare in squadre di 1, 2 o 3 persone. Gioca una partita veloce dal menu o partecipa ai play-off! Controlli: Salta / Afferra la palla - spazio o D Spara - rilascia spazio o controlli giocatore D2 - D e J Informazioni sul creatore: Bouncy Basketball è stato creato da Dreamon Studios. Questo è il loro secondo gioco su Poki, dopo Gladihoppers!

Sito web:poki.com

