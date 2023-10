Football Blitz

Sei tu la prossima stella del blitz calcistico? Gioca contro un amico o prendi in mano il gioco e prova tutte le diverse e folli modalità in questa divertente rivisitazione di un classico gioco di calcio. Passa dal tuo giocatore in campo al tuo portiere per conquistare il tuo avversario. Controlli: Giocatore 1 Tasti freccia - Sposta Spazio: calcia/placca M – Cambia Giocatore 2 WASD-Muoviti Scheda - Calcio/placcaggio T - Interruttore

Sito web:poki.com

