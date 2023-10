Accendete i motori e preparatevi a Go Kart Go! Ultra! Scegli saggiamente il tuo autista e gareggia nella Vecchia Stazione, nel Central Park, nella Miniera del Mulino ad Acqua e altro ancora. Gioca a Go Kart Go! Ultra! Su Poki e raccogli le stelle per sbloccare nuovi personaggi. Prova la modalità di corsa per due giocatori e gareggia contro i tuoi amici. Vinci una partita di Go Kart Go! Ultra online e guadagna il diritto di vantarti! Controlli: Giocatore 1 Tasti freccia - Sterza Spazio: usa l'oggetto Shift: salta e vai alla deriva Z-Guarda indietro Esc/P - Pausa M - Suono disattivato Giocatore 2 Tasti WASD - Sterza Q – Usa l'oggetto Scheda: salta e vai alla deriva E-Guarda indietro Esc/P - Pausa M - Suono disattivato Informazioni sul creatore: Xform Games ha sede nei Paesi Bassi ed è anche il creatore di Rally Point 5.

Sito web:poki.com

