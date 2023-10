Rally Point 4 è un gioco di corse automobilistiche 3D creato da XFormGames. Metti alla prova la tua bravura su piste estreme! Scegli la tua auto preferita e vivi un'esperienza di guida estrema in Rally Point 4! Questo gioco consiste nel raggiungere i punteggi più veloci entro un limite di tempo. Usa le tue abilità di guida, derapa attraverso le curve stradali e accelera il tutto usando la tua spinta nitro. Ma non surriscaldare il motore! Il raggiungimento dei record di tempo ti darà accesso a nuove auto e nuove piste. Quindi vai avanti e guida la tua auto preferita fino al traguardo! Sterza - WASD o tasti freccia Ripristina - RPausa - Esc o PNitro - Spazio o ZDrift - Maiusc a sinistra o XRally Point 4 è creato da XFormGames. Hanno altri giochi di auto su Poki: Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XS

