Operation Desert Road è un gioco d'azione in cui guidi veicoli corazzati e distruggi tutto ciò che vedi. Per finire un livello, tutto ciò che devi fare è raggiungere la destinazione, ma otterrai più punti se distruggi i tuoi avversari e gli ostacoli sul percorso. Spendi i soldi che hai guadagnato in veicoli nuovi e migliorati, così potrai esplorare le nuove mappe con stile con oltre 32 veicoli diversi con le loro caratteristiche! Operazione Desert Road è stata creata da XFormGames. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XSPuoi giocare a Operation Desert Road gratuitamente su Poki. Per ora è possibile giocare a Operation Desert Road solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Operation Desert Road. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.