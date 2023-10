Gladiator True Story è un gioco di combattimento d'azione 3D in cui assumi il ruolo di Bruticus e combatti contro altri gladiatori nell'arena. Sconfiggi quanti più nemici puoi man mano che i tuoi avversari diventano più forti ad ogni passaggio di fase. Puoi guadagnare punti esperienza man mano che migliori e puoi spenderli per migliorare le tue armi e armature. Presta attenzione alle cadute del torace e non perdere spade speciali, scudi magici e altri potenziamenti. Non dimenticare di raccogliere teschi nascosti e sbloccare tutti i trofei in modo che il mondo intero sappia che sei il più grande gladiatore di tutti i tempi! Muovi: tasti WASD o freccia Attacco: clic sinistro del mouse o ZShield: clic destro del mouse o attacco XShield: tieni premuto il tasto destro pulsante del mouse o XGladiator True Story è stato creato da XFormGames il 27 febbraio 2014. Gioca agli altri giochi su Poki: rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XS

