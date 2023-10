Rhino Rush Stampede è un gioco di corsa in cui aiuti il ​​piccolo rinoceronte blu a farsi strada attraverso una giungla pericolosa per trovare i frutti più deliziosi. Devi raccogliere quanti più frutti puoi, in modo da poterli spendere in potenziamenti divertenti e potenti come gadget, veicoli, animali domestici, compagni e persino miglioramenti al tuo rinoceronte come il doppio salto. Potenzia la tua corsa precipitosa con potenziamenti temporanei come il peperoncino super piccante che ti permette di superare gli ostacoli e rendere questa avventura divertente! Assicurati di condividere il tuo punteggio più alto con gli amici e vedi se riescono a batterti! Raccogli frutta e visita il negozio dello Sciamano per acquistare potenziamenti. C'è una collezione di buffi cappelli da provare. Salta - W o UpDash - S, D , Giù o DestraRhino Rush Stampede è stato creato da XFormGames. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XS

Sito web:poki.com

