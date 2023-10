SuperBrawl è un gioco platform multiplayer in tempo reale in cui il tuo obiettivo è essere l'ultimo in piedi tra tutti i giocatori online. Usa vari tipi di armi, bonus e scudi per sconfiggere tutti i tuoi avversari in questo gioco d'azione divertente e ad alto impatto!Salta: tasto freccia X o su Spara: C o spazio o invio Muovi a sinistra: tasto freccia A o sinistra muovi a destra - Tasto freccia D o destra Punteggi - Pausa Tab - Escape o P Chat - YSuperBrawl è stato creato da Rémi Vansteelandt. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

