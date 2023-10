Basketball FRVR è un gioco di tiro a canestro semplice e facile da imparare, ma incredibilmente divertente. Gioca il più a lungo possibile e ottieni punti bonus non colpendo il bordo. Il gioco non ha limiti di tempo, ma il canestro in movimento è una sfida per i giocatori esperti di eventi. Caratteristiche FRVR del basket: - Controlli facili e divertenti - Ottima fisica arcade - Bella grafica - Incredibile sound design e musica

Sito web:basketball.frvr.com

