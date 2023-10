Pixel Volley è un gioco di pallavolo per 2 giocatori con uno stile retrò che include tantissimi personaggi, livelli e personalizzazione del gioco. Il menu consente di scegliere tra tre diverse modalità. L'icona della pallavolo indica le partite veloci. L'icona del trofeo rappresenta un torneo e l'icona del podio è per la Star League. Quando vinci la Lega delle Stelle, sblocchi la Lega del Sole! In basso hai la fantastica modalità locale a due giocatori. Accanto a quello. il gioco offre molte opzioni di personalizzazione. Ci sono già più di 50 personaggi tra cui scegliere! E puoi personalizzare le regole del gioco. Puoi ad esempio giocare con una rete che si muove su e giù, una palla che si restringe, oppure giocare con un football americano o una palla con una sega sul fondo! I tuoi personaggi si comportano come birilli da bowling, saltando verso il lato rivolto verso di loro, quindi assicurati di controllare sempre dove stanno andando. Riuscirai a battere i tornei, i campionati e i tuoi amici in Pixel Volley? Controlli: Giocatore singoloMuovi: freccia sinistra/freccia destraDue giocatoriMuovi: freccia sinistra/freccia destraMuovi: Z/XInformazioni sul creatore: Pixel Volley è stato creato da FM Studio, che ha sede in Italia. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Pixel Volley. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.