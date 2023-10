Totems of Tag è un gioco di sport in cui giochi a dodgeball in tempo reale da solo o con i tuoi amici. Le regole sono semplici: lanciare una palla contro qualcun altro rimuove una delle sue vite. Quando non hai più vite, muori e sei fuori dal gioco. Quindi il vincitore è l'ultimo giocatore in piedi. Tu e i tuoi avversari inizierete tutti in una delle varie arene che il gioco ha da offrire. Esistono diverse modalità di gioco e mappe che puoi configurare, quindi ogni gioco sembra fresco e diverso. Ci sono anche una varietà di potenziamenti che ti costringono a pensare con i tuoi piedi, e tipi di palla unici mantengono i giochi vari. Ciò ti consentirà di elaborare strategie e trovare il tuo stile di gioco. Ad esempio, puoi saltare diversi potenziamenti finché non trovi quello più utile. Totems of Tag è molto più divertente quando giochi con gli amici! Controlla la tua potenza di lancio tenendo premuto il tasto d'azione designato e organizza la curva ruotando. Muovi: tasti freccia (giocatore 1), WASD (giocatore 2), UHJK (giocatore 3) ), FCVB (Giocatore 4)Spara - Spazio (Giocatore 1), R (Giocatore 2), O (Giocatore 3), Z (Giocatore 4)Totems of Tag è stato creato da Pandaqi. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Totems of Tag gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Totems of Tag sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

