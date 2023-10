Pole Riders è un gioco di abilità in cui il tuo obiettivo è fare il salto con l'asta e lanciare una palla sospesa sopra la tua testa nel castello dell'avversario. Il giocatore 1 usa i tasti WASD per controllare il proprio personaggio, mentre il giocatore 2 usa i tasti freccia per controllare il proprio personaggio. Premendo rispettivamente sinistra e destra li faranno correre a destra e a sinistra. Premendo su e giù si solleverà o si abbasserà il palo che tengono in relazione alla direzione in cui sono rivolti. L'obiettivo finale del gioco è mandare la palla al centro verso la porta opposta. Hai quello che serve per essere l'ultimo a restare in piedi da terra? Condividi il gioco con i tuoi amici per moltiplicare il divertimento! Il giocatore 1 usa WASD per controllare il proprio personaggio, mentre il giocatore 2 utilizzerà i tasti freccia per controllare il proprio personaggio. Pole Riders è stato creato da Bennett Foddy. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP e Little Master Cricket

Sito web:poki.com

