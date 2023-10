Little Master Cricket è un gioco di sport in cui eserciti le tue abilità di battuta. Dotato di un motore fisico ragdoll e di uno schema di controllo unico per darti il ​​controllo diretto della mazza, Little Master Cricket offre la possibilità di giocare in difesa ed evitare di uscire, o di arrancare verso un secolo veloce. Fai oscillare la mazza per colpire la palla verso le zone di punteggio a strisce, ma evita di mandarla nelle zone gialle e nere, dove verrai catturato! Avrai bisogno di buona concentrazione e abilità per essere dichiarato campione del mondo e guadagnare il titolo di Piccolo Maestro! Condividi il gioco con i tuoi amici per moltiplicare il divertimento! Fai oscillare la mazza per colpire la palla verso le zone di punteggio a strisce, ma evita di mandarla nelle zone gialle e nere, dove verrai catturato. Difendi i tuoi ceppi! Little Master Cricket è stato creato da Bennett Foddy. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP e Pole Riders

Sito web:poki.com

