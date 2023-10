Footballwars.online è un gioco IO di calcio multiplayer ricco di azione creato da ERIGATOHISHIMA. Indossa il casco e le protezioni da football e preparati a entrare in partita. Footballwars.online combina la sportività e la grazia del football americano con l'atmosfera divertente e caotica di un gioco IO. Il tuo obiettivo è semplice: porta la palla in end zone e segna un touchdown! Vince la squadra che alla fine della partita avrà più punti. Gioca gratuitamente a Footballwars.online su Poki e dimostra di avere quello che serve per diventare una stella della NFL! Controlli: Mouse: spostati Informazioni sul creatore: Footballwars.online è creato da ERIGATOHISHIMA, con sede in Giappone.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Footballwars Online. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.