Blightborne è un gioco in cui devi attraversare più dungeon per trovare un artefatto speciale. Nel mondo di Blightborne, inizi in un villaggio che è stato afflitto per anni. La gente se ne va, i raccolti diminuiscono e si vocifera addirittura di strane creature che visitano la città di notte. Devi recuperare un potente artefatto per far prosperare di nuovo il villaggio. Attraversa i pericolosi sotterranei, sconfiggi le creature malvagie, raccogli le monete per acquistare oggetti speciali e, infine, recupera il magico artefatto. Sei abbastanza coraggioso da intraprendere questa missione, superare tutti i sotterranei e salvare il villaggio? Controlli: Tasti freccia - mossa Z - attacco X - trattino F - pannello abilità A - abilità precedente B - ritorno al villaggio P - pausa C - posiziona portale V - raccogli portale S - abilità successiva Informazioni sul creatore: Blightborne è stato creato da Mizadev. Sono conosciuti per il gioco Towntopia, qui giocabile su Poki.

