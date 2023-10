Foggy Fox è un gioco di ruolo d'azione 3D in cui controlli una volpe che è in un'avventura per raccogliere bottino e combattere i nemici. In questo viaggio hack-and-slash esplorerai un regno magico dove le pergamene e gli incantesimi sono reali, ma lo sono anche i mostri pericolosi. Esplora mondi diversi attraverso i portali, ma per farlo devi ottenere una chiave per sbloccare il potere del portale. Quindi attacca tutti i nemici che vedi nel gioco e saccheggiali. Lascerai cadere le chiavi del portale magico, nuove armi, armature migliori, rune e molto altro. Lungo il percorso incontrerai anche NPC interessanti che potrebbero aiutarti. Hai l'astuzia necessaria per sopravvivere in queste terre nebbiose? Sposta - WASD o tasti freccia Attacco - CTRL, X o L Interagisci - E o B Schiva - Spazio, C o K Pausa - ESC Foggy Fox è creato da Dragosha. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Foggy Fox gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Foggy Fox sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Foggy Fox. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.