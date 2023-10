War Lands è un gioco di ruolo ricco di azione con dungeon e nemici generati proceduralmente. Inizi come un guerriero che può specializzarsi in qualsiasi albero delle abilità, che si tratti di spada e scudo o abilità magiche. Affronterai orde di scheletri, maghi, troll e molti altri nemici che lasceranno cadere nuovi oggetti e armi. Assicurati di distruggere gli oggetti ambientali per trovare bottini preziosi, poiché ti aiuteranno a migliorare il tuo equipaggiamento e i tuoi incantesimi. Ogni gameplay sarà diverso quando giochi a War Lands. Preparati e preparati per questa avventura fantasy unica! Muovi - Tasti WASD o freccia Attacco - Pulsante sinistro del mouse Dash - Menu personaggio spaziale - Inventario C - Pausa B - PWar Lands è creato da Titan Games Studio. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a War Lands. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.