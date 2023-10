Dopo che la cellula madre viene infettata, le cellule locali si uniscono per distruggere tutte le cellule infette! Nano War è un gioco di strategia dove per vincere devi catturare tutte le cellule infette e farle diventare blu! Cattura prima le cellule neutre per aumentare la tua forza prima di attaccare le cellule infette per vincere! Riesci a rimuovere tutte le cellule danneggiate dal corpo per riportare l'equilibrio? Sposta il cursore del mouse e trascina una linea da una cella all'altra per inviare le celluleNano War è creato da Okashi Games. Dai un'occhiata al loro altro gioco su Poki: MicroWars! Puoi giocare a Nano War gratuitamente su PokiNano War, sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet

