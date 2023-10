Fantasy Merger è un gioco gestionale che combina le parti divertenti dei giochi di ruolo fantasy e dei giochi di battaglia con carte collezionabili in un pacchetto incantevole. Il tuo obiettivo è proteggere la tua carta eroe, rafforzarla e uccidere tutti i tuoi nemici e saccheggiarli. Tocca ripetutamente la tua carta per potenziare i tuoi attacchi. Trascina e rilascia spade e pozioni identiche sotto la tua carta per unirle in versioni più forti ed evolute. Il tuo potere aumenterà man mano che unisci oggetti e sconfiggi i nemici. Assicurati di visitare spesso il negozio per non perdere nessuna possibilità di diventare più forte! Sei pronto per essere l'eroe più valoroso che questo regno abbia mai visto? Tocca ripetutamente la tua carta per potenziare il tuo attacco. Trascina e rilascia spade e pozioni identiche per unirle in una versione più forte ed evoluta. Fantasy Merger è stato creato da Dedra Games. Hanno un altro platform speedrun su Poki: OvO Dimensions. Puoi giocare a Fantasy Merger gratuitamente su Poki. Fantasy Merger può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

