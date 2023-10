Fox Adventurer è un gioco platform creato da Mini Duck Games. Aiuta Mr. Fox a raccogliere tutte le gemme preziose nella foresta magica! Il signor Fox cammina sempre in una direzione finché non sbatte contro un muro, e in quel caso si gira e continua a camminare. Considerando questo, dirigiti nella foresta e inizia a collezionare! Salta per evitare fantasmi, spuntoni e nemici mentre passi dal giorno alla notte per sbloccare percorsi nascosti. Puoi persino clonarti per raggiungere spazi più alti quando sei bloccato! Sei pronto per un'avventura magica come nessun'altra? Salta - V Passa dal giorno alla notte - Z Clone - CR rimuovi copia - XFox Adventurer è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Street Ball Jam, Rabbit Samurai, doctor-acorn, Penalty Superstar e Doctor Teeth

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fox Adventurer. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.