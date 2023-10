Rabbit Samurai è un gioco di abilità creato da Mini Duck Games. Dondola, raccogli le carote e salva i tuoi amici! Il tuo obiettivo è trovare e salvare i topolini dalla trappola per topi nella tana del lupo nella terra verde. Parti per un'avventura epica in cui potrai mostrare le tue abilità ninja con l'aiuto del rampino e dei movimenti agili. Lanciati dal cannone ninja a razzo, raccogli carote e cristalli, evita punte pericolose e salva tutti i tuoi amici topi! Usa il rampino: tocca o tieni premuto il pulsante sinistro del mouse. Rabbit Samurai è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Doctor Teeth e Street Ball Jam

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Rabbit Samurai. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.