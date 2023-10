Rabbit Samurai 2 è un gioco platform in cui salvi i tuoi amici coniglietti intrappolati in una foresta misteriosa. Segui le tracce delle carote e raccoglile tutte. Ogni volta che vedi un coniglio in gabbia, raggiungilo e liberalo superando vari ostacoli come labirinti, tronchi d'albero, molle e piattaforme gonfiabili. Usa il tuo rampino e i tuoi riflessi veloci per lanciarti usando le tue abilità ninja. La seconda puntata è molto più pericolosa e gratificante del primo Rabbit Samurai! Quante carote puoi raccogliere in Rabbit Samurai 2? Usa il rampino: fai clic con il pulsante sinistro del mouse o premi a lungo il dito. Rabbit Samurai 2 è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: doctor-acorn-winter, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai e Street Ball Jam Puoi giocare a Rabbit Samurai 2 gratuitamente su Poki. Rabbit Samurai 2 è riproducibile sia sul tuo computer che su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

