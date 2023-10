Icy Purple Head 2 è un puzzle game creato da Mini Duck Games. Aiuta la testa viola a raggiungere la fine di ogni livello! La testa viola non può muoversi da sola, quindi devi aiutare passando dalla modalità appiccicosa viola alla modalità ghiacciata scivolosa. È tutta una questione di tempismo! Ogni livello contiene oggetti e ostacoli per aiutarti a muoverti. Fai attenzione alle trappole sulla strada! Premi o rilascia il clic del mouse per passare da una modalità all'altra. Icy Purple Head 2 è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Doctor Teeth, Street Ball Jam, Doctor Acorn 2 e Rabbit Samurai

Sito web:poki.com

