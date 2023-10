Duck Life 2 è un gioco d'avventura in cui alleni la tua papera a correre in varie discipline come correre, volare, nuotare e arrampicarsi per diventare la migliore papera avventuriera del mondo. Guadagna monete allenando o gareggiando con altri anatre. Ci sono cinque località per le gare: Scozia, Inghilterra, Egitto, Hawaii e Giappone. Assicurati solo che la tua anatra abbia un po' di resistenza prima della prossima gara nutrendola con i semi. E non dimenticare di spendere i tuoi sudati guadagni in fantastici accessori! Correre: usa il tasto freccia su per saltare. Volare: usa le frecce sinistra e destra per guidare l'anatra. Nuoto: usa la freccia su per saltare, la freccia giù per tuffarti e la freccia destra e sinistra per muoverti. Arrampicata: usa i tasti freccia sinistra e destra per saltare tra le pareti del canyon. Duck Life 2 è creato da Wix Games, con sede nel Regno Unito. Sono anche i creatori di Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 e Duck Life: Battle. Giocali gratuitamente su Poki!

Sito web:poki.com

