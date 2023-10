È tempo di avventure per il nostro amico Eggy mentre salta e corre attraverso i mondi per raccogliere quante più uova possibile! Manovra attraverso ostacoli grandi e piccoli per raggiungere la porta successiva. Se hai raccolto abbastanza uova nel mondo, potrai passare a quello successivo! Controlli: Frecce sinistra/destra: spostati a sinistra/destra Freccia su: salta E – Entra nella porta Informazioni sul creatore: Eggy Games è anche il creatore di Eggbot vs Zombies.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Eggys Big Adventure. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.