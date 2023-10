Tiny Dangerous Dungeons è un gioco platform in cui dimori nei sotterranei alla ricerca di tesori. In questa avventura metroidvania in pixel art, puoi esplorare un enorme dungeon, affrontare creature inquietanti, raccogliere potenziamenti nascosti e acquisire nuove abilità per aiutarti nella tua ricerca. Gli oggetti che hai raccolto possono essere la chiave per sbloccare nuovi passaggi, quindi assicurati di esplorare ogni angolo. Il gioco ha uno stile in splendida pixel art monocromatica degli anni '90, quindi puoi sentire la nostalgia mentre giochi. Puoi aiutare Timmy a sopravvivere nei minuscoli e pericolosi sotterranei e a diventare il miglior cacciatore di tesori del mondo? Suggerimento da professionista: dai un'occhiata alla modalità Prova a tempo per una bella sfida dopo aver finito il gioco. Muovi - Freccia sinistra/destra Salta - X o Barra spaziatrice Invio - Freccia verso il basso Tiny Dangerous Dungeons è creato da Adventure Island. Dai un'occhiata agli altri giochi su Poki: Heart Star, Super Dangerous Dungeons e Total Party Kill! Puoi giocare a Tiny Dangerous Dungeons gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Tiny Dangerous Dungeons sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tiny Dangerous Dungeons. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.