Undervault è un gioco dungeon crawler generato proceduralmente che ti consente di esplorare, raccogliere bottini e combattere mostri. Sei in balia della tua fortuna in questo dungeon, poiché contiene molte stanze di diverso tipo come cucina, camera da letto, tesoreria e la cosiddetta stanza sconosciuta, che puoi trasformare nel tipo di stanza che desideri. Ci sono anche molti altri elementi della storia e segreti da scoprire. Fino a dove riuscirai ad arrivare in questo emozionante platform roguelike? Fai clic su qualsiasi oggetto per interagire con esso. Interagisci - Sposta il pulsante sinistro del mouse - Tasti freccia Undervault è stato creato da Andriy Bychkovski. È il creatore di Pixel Express. Provatelo qui!

