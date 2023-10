Pixel Express è un puzzle strategico arcade in cui il giocatore deve controllare i nodi ferroviari per ottenere punti ed evitare la collisione dei treni. Riuscirai a consegnare tutto il carico verso le diverse destinazioni, vinci quante più monete e risorse possibile e costruisci la città dei tuoi sogni! Parti dal selvaggio West... e scopri quanto lontano puoi arrivare! Clicca sugli incroci per cambiare la direzione dei treni. Fai attenzione a non scontrarti! Cambia direzione: clic sinistro Pixel Express è stato creato da Andriy Bychkovskyi, Pavlo Shelyazhenko, Serhii 'Cellinger' Buriak e 8-BITchin’tendo. Questo è il loro primo gioco su Poki.

