Parti per diventare l'eroe definitivo in Relmz.io! In questo gioco di ruolo MMO, sei un nessuno in una piccola città. Armato solo di un bastone e di un sogno, parti verso la fama e l'avventura! Mentre esplori il mondo di Relmz.io incontrerai altri avventurieri alla ricerca, combatterai mostri raccapriccianti e raccoglierai tonnellate di bottini fantastici! Stai attento però! Combatti un nemico troppo duro e potresti rischiare di perdere parte della tua fama e dei tuoi XP. Diventerai l'eroe più forte e famoso di Relmz.io?

Sito web:poki.com

