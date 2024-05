Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Shipo.io è un gioco online che ti invita a comandare la tua nave pirata e a salpare per un viaggio audace! Hai mai sognato di essere un pirata e conquistare l'oceano? Ora è la tua occasione per realizzarlo! Inizia con una piccola barca armata di cannone, combatti contro i tuoi nemici e rivendica il loro tesoro. Migliora la tua nave con i soldi che hai guadagnato lungo il percorso. Puoi anche personalizzare la tua bandiera e reclutare banditi per unirti al tuo equipaggio. Chi è pronto a diventare il sovrano supremo del mare?

Sito web:poki.com

