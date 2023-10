Abbatti i cani nemici e accumula ossa per scalare la classifica! Thunderdogs è un gioco di battaglia online multiplayer che ti trasforma in un cucciolo volante e combattente. Raccogli una varietà di armi per distruggere altri giocatori e passare da perdente a migliore. Ma fai attenzione: più ossa otterrai, più grande sarà il bersaglio che diventerai! Sopravvivi schivando e superando il fuoco nemico per contrattaccare. Controlli: - Usa i tasti freccia sinistra e destra per sterzare - Barra spaziatrice per sparare - Freccia su per aumentare rapidamente la velocità - Freccia giù per frenare

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Thunderdogs.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.