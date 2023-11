Dyna Boy è un gioco d'avventura in cui sei un coraggioso minatore in missione per raccogliere tutte le gemme sulla tua strada. Distruggi i blocchi e le creature pericolose con il TNT per liberare la strada e fai attenzione a tutti i tipi di trappole! Riuscirai a uscire dal pericoloso mondo sotterraneo?

Sito web:poki.com

