Dodge Blast è un gioco arcade sviluppato da BUN GUN. In questo gioco puoi scegliere la tua astronave preferita, farti strada tra gruppi di strane creature aliene, raccogliere potenziamenti per le armi e affrontare boss intergalattici. Dodge Blast è sulla stessa linea dei classici come Space Invaders, ma fa un ulteriore passo avanti permettendoti di aumentare il tuo punteggio più alto con combo, attacchi a catena e poteri speciali! Sei pronto per questa emozionante avventura galattica infinita? Muovi - Tasti freccia A/D o sinistra/destra Spara - Barra spaziatrice Attacco speciale - (Tieni premuto) Barra spaziatrice Dodge Blast è creato da BUN GUN. Gioca al loro altro gioco arcade casual su Poki: Hoppenhelm

Sito web:poki.com

