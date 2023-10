Space Major Miner è un gioco d'azione che presenta elementi gestionali e di gestione delle risorse. Ti trovi nelle profondità oscure e spaventose dello spazio e devi rivendicare questa terra. Indossa la tuta da astronauta e il jetpack e parti per un'avventura in cui estrai rocce misteriose e generate proceduralmente per estrarre risorse preziose. Sembra facile? Beh no. Presta attenzione a ciò che ti circonda poiché ci sono abomini cosmici che ti attaccheranno incessantemente. Sparagli con la tua pistola laser prima che possano toccarti! Spendi le tue sudate risorse per migliorare il tuo equipaggiamento, così sarai pronto ad affrontare i boss impegnativi che ti aspettano. Riuscirai a sopravvivere a lungo e sbloccare tutti gli aggiornamenti in Space Major Miner? Muovi: tasti WASD o freccia Vola: fai doppio salto e tieni premuto Spara: clic sinistro del mouse Miniera: clic destro del mouse Space Major Miner è stato creato da Ardiam Games. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Space Major Miner gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Space Major Miner sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

