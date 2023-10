Huggy Wuggy Shooter è un gioco d'azione spaventoso in cui devi sopravvivere a orde di giocattoli infestati usando varie armi. In questa terrificante avventura sei intrappolato nella fabbrica di giocattoli di Huggy Wuggy, dove tutti i giocattoli trascurati hanno preso vita con nient'altro che furia. Ogni notte danno la caccia ai visitatori ignari e ora tocca a te. Cammina per la colorata fabbrica abbandonata e spara a tutti i giocattoli posseduti che ti ostacolano. C'è una moltitudine di armi tra cui scegliere, così potrai anche divertirti in questa atmosfera oscura. Sii costantemente consapevole di ciò che ti circonda e stai attento ai nemici che appaiono all'improvviso nell'oscurità. Quanti giorni riesci a durare in Huggy Wuggy Shooter? Muovi - WASD o tasti freccia Spara - Clic sinistro del mouse Esegui - (Tieni premuto) Maiusc Mira - Pulsante destro del mouse Scambia arma - Rotella del mouse o tasti numerici da 1 a 7 Ricarica - Rotella del mouse Scambia arma - Rotella del mouse Attacco con coltello - FLancia granata - GHuggy Wuggy Shooter è stato creato da GoGoMan. Gioca al loro altro gioco su Poki: Neon Flytron: Cyberpunk RacerHuggy Wuggy Shooter assomiglia ad altri giochi simili come Five Nights at Freddy's (FNAF) o Poppy Playtime. Puoi giocare a questo gioco sul tuo browser su Poki. Per altri giochi spaventosi come questo, dai un'occhiata alla nostra sezione Giochi spaventosi. Huggy Wuggy Shooter è giocabile gratuitamente su Poki. Huggy Wuggy Shooter è giocabile sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Huggy Wuggy Shooter. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.