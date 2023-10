Fleeing the Complex è il quinto e ultimo gioco della serie legacy di Henry Stickmin. In questo gioco, il tuo obiettivo è aiutare Henry Stickmin a evadere dalla cella B! Puoi scegliere di oltrepassare le guardie, sfondare i checkpoint o prendere un'arma e combattere. Trova le chiavi del camion e parti! Puoi trovare tutti i giochi Henry Stickman su Poki per giocare gratuitamente online adesso. Usa il pulsante sinistro del mouse per interagire con gli oggetti. Fleeing the Complex è stato creato da Puffballs United. Gioca agli altri leggendari giochi Henry Stickmin su Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond e Infiltrating the Airship

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fleeing the Complex. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.