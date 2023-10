Escaping the Prison è il secondo capitolo della serie legacy di Henry Stickmin. Il tuo obiettivo è superare le guardie senza essere catturato. Puoi scegliere tra una varietà di strumenti in ogni fase del gioco a tempo: file, cellulare, trapano, bevanda NrG, teletrasporto e lanciarazzi. Se fai tutte le scelte giuste, potresti uscirne vivo! Hai già pensato a tutti i finali possibili? Puoi sfuggire alla Via Lame, alla Via Subdola o alla Via Tosta! Puoi trovare tutti i giochi Henry Stickman su Poki per giocare gratuitamente online adesso. Usa il pulsante sinistro del mouse per interagire con gli oggetti. Sfrutta la varietà di strumenti presenti in ogni livello per superare le guardie. Escaping the Prison è stato creato da Puffballs United. Gioca agli altri leggendari giochi Henry Stickmin su Poki: Breaking the Bank, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship e Fleeing the Complex

