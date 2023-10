Drill Up è un gioco di abilità in cui devi risalire il terreno e ottenere il punteggio più alto! Drill Up è stato creato da UAB Applava. Fatti strada attraverso il nucleo terrestre e prova a raccogliere alcune monete, ma fai attenzione, il magma sotto di te sta salendo. Sii abbastanza veloce da perforare la lava e assicurati di mirare alle ruote che girano, se manchi , non ce la farai. Sblocca tutti i personaggi e fatti strada, stabilisci un nuovo record e diventa il maestro numero 1 del Drill Up! Controlli: Spazio / Clic - salta Informazioni sul creatore: Drill Up è stato creato da UAB Applava.

Sito web:poki.com

